KZ Tandingan at Gloc-9, may bagong collaboration na 'Luha ng Buwaya'

Marami na ang nakaabang sa bagong collaboration nina Asia's Soul Supreme KZ Tandingan at OPM rap icon Gloc-9.
Noong Lunes (September 28), inanunsyo nina KZ at Gloc-9 ang kanilang single na "Luha ng Buwaya" na mapapakinggan simula October 2.
Sa black-and-white poster, makikita ang mga larawan nina KZ at Gloc-9 at ang title ng kanilang kanta.
"'Wag magpapaniwala sa mga Luha ng Buwaya..." sulat ni KZ sa post.
Bago ang announcement, may mga pasilip na rin si KZ sa kanilang upcoming single.
"Paulit ulit na kwento, iba lang ang pamagat," caption niya.
Samantala, isa si Gloc-9 sa mga coach sa bagong season ng The Voice Kids, kasama sina Asia's Limitless Star Julie Anne San Jose at Pop-Rock Royalty Yeng Constantino.
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