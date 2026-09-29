GMA Logo KZ Tandingan and Gloc-9 collab Luha ng Buwaya
Photo by: kztandingan (IG)
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KZ Tandingan at Gloc-9, may bagong collaboration na 'Luha ng Buwaya'

By Aimee Anoc
Published September 29, 2026 5:23 PM PHT

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KZ Tandingan and Gloc-9 collab Luha ng Buwaya


Muling magsasama sa kantang "Luha ng Buwaya" sina KZ Tandingan at Gloc-9, na mapapakinggan ngayong October.

Marami na ang nakaabang sa bagong collaboration nina Asia's Soul Supreme KZ Tandingan at OPM rap icon Gloc-9.

Noong Lunes (September 28), inanunsyo nina KZ at Gloc-9 ang kanilang single na "Luha ng Buwaya" na mapapakinggan simula October 2.

Sa black-and-white poster, makikita ang mga larawan nina KZ at Gloc-9 at ang title ng kanilang kanta.

"'Wag magpapaniwala sa mga Luha ng Buwaya..." sulat ni KZ sa post.

A post shared by KZ (@kztandingan)

Bago ang announcement, may mga pasilip na rin si KZ sa kanilang upcoming single.

"Paulit ulit na kwento, iba lang ang pamagat," caption niya.

A post shared by KZ (@kztandingan)

Samantala, isa si Gloc-9 sa mga coach sa bagong season ng The Voice Kids, kasama sina Asia's Limitless Star Julie Anne San Jose at Pop-Rock Royalty Yeng Constantino.

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