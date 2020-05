Triplets na ipinanganak ang magkakapatid na Teresa, Corazon at Victor Bulaklak. Pero dahil hindi sila kayang palakihin ng kanilang magulang, pinaampon sila noong bata pa lang kaya nagkahiwa-hiwalay. Matapos ang 60 taon, mabuo na kaya ang triplets matapos na magkita na ang dalawa sa kanila?

Ayon kay Teresa, naging maayos ang buhay niya sa tao na kumupkop sa kaniya. Katunayan, mayroon pa nga raw siyang yaya, at ito ang nagsabi sa kaniya na ampon lang siya.

Dahil bata pa sa edad na siyam, naisipan daw ni Teresa na maglayas hanggang sa maging palaboy sa lansangan. At pagkaraan ng dalawang taon, may kumupkop sa kaniya.

Nang 19-anyos na, naisipan ni Teresa na bumalik sa unang umampon sa kaniya at dito niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Corazon.

Hindi kaagad nalaman ng dalawa na magkapatid at kambal sila.

Natuklasan din ng magkapatid, na ang tao na umampon kay Corazon ay kapatid naman ng umampon kay Teresa.

Edad 17 umano si Corazon nang pumanaw ang umampon sa kaniya at inihabilin siya sa kapatid nito na umampon naman noon kay Teresa.

Sa hindi nila inaasahang pagkakataon, biglang nagpakita naman ang kanilang inang si Anita para humingi ng tawad sa ginawang pagpapaampon niya sa mga anak.

Ipinaalam din ni Anita kina Corazon at Teresa na mayroon pa silang kakambal na lalaki na si Victor, na ipinagkatiwala rin sa isa pang kapatid ng mga umampon sa kanila.

Ngunit hindi na nila nakita si Victor dahil naglayas din umano ito noong bata pa, at huli raw nakita sa Farmers sa Cubao.

Sa kagustuhan nina Teresa at Corazon na makita ang kakambal na si Victor, nanawagan sila sa Facebook hanggang sa may isang lalaki na nagpakilala sa kanila na Bulaklak ang apelido at Anita rin daw ang kaniyang ina.

Ito na kaya si Victor na hinahanap na kakambal nina Teresa at Corazon? Panoorin ang episode na ito ng "Kapuso Mo, Jessica Soho."

--FRJ, GMA News